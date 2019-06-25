Роспотребнадзор Бурятии просит не возить в летние лагеря чипсы и газировку

Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы родителям отдыхающих в летних лагерях детей



Встречи детей с родителями возможны только в специально установленных местах. Родителям рекомендуется внимательно ознакомиться с распорядком дня учреждения, в котором отдыхает их ребёнок, и соблюдать его правила.



- Нередко родители привозят своим детям гостинцы, при этом родителям стоит иметь ввиду, что есть продукты, которые не допускается использовать в питании учреждения, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В списке запрещённых, к примеру, газированные напитки, квас, макароны, пирожные и торты, чипсы, консервы, мясо и пр.



- Наиболее предпочтительно в качестве угощений для своих детей передавать следующие продукты: негазированную бутилированную воду до 500 мл; сок в упаковке 0,2 л; небольшое количество таких предварительно вымытых фруктов, как яблоки, мандарины, апельсины, бананы (не рекомендуются абрикосы, черешня и другие фрукты и ягоды, которые сложно тщательно обработать); шоколадку до 50 г., ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели, а также сухари, печенье, мини-кексы, пряники в потребительской упаковке промышленного изготовления, - поясняют специалисты.



«Питание в летних оздоровительных учреждениях 5-ти разовое сбалансированное и не должно быть поводом для беспокойства», - подчёркивают в Роспотребнадзоре.



