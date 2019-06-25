Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы родителям отдыхающих в летних лагерях детей
Встречи детей с родителями возможны только в специально установленных местах. Родителям рекомендуется внимательно ознакомиться с распорядком дня учреждения, в котором отдыхает их ребёнок, и соблюдать его правила.
- Нередко родители привозят своим детям гостинцы, при этом родителям стоит иметь ввиду, что есть продукты, которые не допускается использовать в питании учреждения, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В списке запрещённых, к примеру, газированные напитки, квас, макароны, пирожные и торты, чипсы, консервы, мясо и пр.
- Наиболее предпочтительно в качестве угощений для своих детей передавать следующие продукты: негазированную бутилированную воду до 500 мл; сок в упаковке 0,2 л; небольшое количество таких предварительно вымытых фруктов, как яблоки, мандарины, апельсины, бананы (не рекомендуются абрикосы, черешня и другие фрукты и ягоды, которые сложно тщательно обработать); шоколадку до 50 г., ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели, а также сухари, печенье, мини-кексы, пряники в потребительской упаковке промышленного изготовления, - поясняют специалисты.
«Питание в летних оздоровительных учреждениях 5-ти разовое сбалансированное и не должно быть поводом для беспокойства», - подчёркивают в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор Бурятии просит не возить в летние лагеря чипсы и газировку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Этап ведомственного чемпионата по служебному биатлону прошёл в Чите
Ритуал состоится в Заиграевском районе
Жителей просят соблюдать спокойствие
Росгвардейцы Бурятии выступали в составе команды Восточного округа
Ольга Жигмитова выступит на концерте вместе с другими известными артистами
Работы по выявлению таких сайтов продолжается
Родственник ограбил пенсионерку, пока она находилась на балконе
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июня по республике местами дожди, ливни, грозы, возможен град
Яхтсмены поборются за «Кубок Иркутского моря»
На распутинский фестиваль «Человек и Природа» отобрана 31 картина
Соревнования юниоров и юниорок закончились 23 июня в Саранске
Всего за пятилетку будет создано 12 новых кинозалов
В Улан-Удэ состоится студенческий форум «Молодёжь Бурятии – за донорство!»
Также он установил новый рекорд Европейских игр
Спортсменка получила «серебро» в весовой категории до 48 кг