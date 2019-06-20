20 Июня

19 Июня

Популярное

В Иркутске в день марафона будет перекрыто движение

В Иркутске в день марафона будет перекрыто движение
Общество,  Фото:pixabay.com
23 июня пройдёт второй Слата Марафон

23 июня в столице Приангарья состоится второй Иркутский международный Слата Марафон. Участники основных дистанции мероприятия – на 10, 21 и 42 км – побегут по центральным улицам города. В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта.

На время старта с 9:30 до 10:30 будет перекрыт бульвар Гагарина от улицы Красного Восстания до Глазковского моста. Далее маршрут пойдёт по Цесовской набережной, улице Чудотворской и Сурикова, которые будут перекрыты с 10:00 до 17:00.

Затем участники мероприятия побегут по Нижней Набережной. А на обратном пути – по острову «Юность», по тротуару разделительной дороги с островом «Конный» до бульвара Гагарина и обратно в район памятника Александру III по внутренним аллеям.

Участники на дистанцию 3 км также стартуют с бульвара Гагарина, только на 5 минут позже, сворачивают на внутренние аллеи бульвара в районе улицы Чкалова и финишируют у памятника Александру III, напротив основной сцены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
марафон спорт Иркутск ограничение движения транспорт дорожное движение запрет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске в день марафона будет перекрыто движение
В Иркутске в день марафона будет перекрыто движение
Общество, 20.06.2019
23 июня пройдёт второй Слата Марафон
В Тунке международный праздник «Древо согласия» совместят с Сурхарбаном
В Тунке международный праздник «Древо согласия» совместят с Сурхарбаном
Общество, 20.06.2019
Отпраздновать в Кырен приедут гости из Оки и Монголии
На иркутском «Арбате» внедрят современные технологии
На иркутском «Арбате» внедрят современные технологии
Общество, 20.06.2019
На улице Урицкого поставят «умное освещение» и автоматизированные болларды
Каратисты Бурятии завоевали 5 медалей в Китае
Каратисты Бурятии завоевали 5 медалей в Китае
Общество, 20.06.2019
Трудности в дороге не помешали им стать призёрами турнира
В Приангарье отпразднуют Сабантуй
В Приангарье отпразднуют Сабантуй
Общество, 20.06.2019
Татаро-башкирский праздник отметят в посёлке Залари
В Забайкалье стартует фотоконкурс «Я выбираю спорт»
В Забайкалье стартует фотоконкурс «Я выбираю спорт»
Общество, 20.06.2019
Приём работ по 2 августа этого года
В Иркутске пройдёт губернаторский бал выпускников
В Иркутске пройдёт губернаторский бал выпускников
Общество, 20.06.2019
В актовом зале ИрНИТУ соберутся золотые медалисты
В Чите возьмут «Горсть памяти» для Главного храма ВС РФ
В Чите возьмут «Горсть памяти» для Главного храма ВС РФ
Общество, 20.06.2019
В Забайкалье пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби
В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады
В Бурятии наградили победителей студенческой спартакиады
Общество, 20.06.2019
В соревнованиях участвовали учащиеся 26 учебных заведений
В центре Иркутска будет дан старт международному ралли «Шёлковый путь»
В центре Иркутска будет дан старт международному ралли «Шёлковый путь»
Общество, 20.06.2019
Участниками зарегистрированы свыше 250 автомобилей и около 40 мотоциклов и квадрациклов
Улан-удэнская колония провела День открытых дверей
Улан-удэнская колония провела День открытых дверей
Общество, 20.06.2019
Мероприятие завершилось чаепитием
В Бурятии лесники научили детей окапывать костры
В Бурятии лесники научили детей окапывать костры
Общество, 20.06.2019
Борцы с лесными пожарами провели для школьников увлекательную экскурсию
На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
На Бурводе в Улан-Удэ отказались от точечной застройки
Общество, 20.06.2019
Возле новостройки появится территория общего пользования
Форум «Байкал» соберёт около 40 экспертов
Форум «Байкал» соберёт около 40 экспертов
Общество, 20.06.2019
Форум «Байкал» в 2019 году станет одной из крупнейших летних экспертных площадок для молодёжи в Сибирском федеральном округе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^