В Иркутске в день марафона будет перекрыто движение

23 июня пройдёт второй Слата Марафон



23 июня в столице Приангарья состоится второй Иркутский международный Слата Марафон. Участники основных дистанции мероприятия – на 10, 21 и 42 км – побегут по центральным улицам города. В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта.



На время старта с 9:30 до 10:30 будет перекрыт бульвар Гагарина от улицы Красного Восстания до Глазковского моста. Далее маршрут пойдёт по Цесовской набережной, улице Чудотворской и Сурикова, которые будут перекрыты с 10:00 до 17:00.



Затем участники мероприятия побегут по Нижней Набережной. А на обратном пути – по острову «Юность», по тротуару разделительной дороги с островом «Конный» до бульвара Гагарина и обратно в район памятника Александру III по внутренним аллеям.



Участники на дистанцию 3 км также стартуют с бульвара Гагарина, только на 5 минут позже, сворачивают на внутренние аллеи бульвара в районе улицы Чкалова и финишируют у памятника Александру III, напротив основной сцены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

