В Финляндии он одержал победу с результатом в сумме двоеборья 256 кг
Иркутской спортсмен, мастер спорта России Дмитрий Иванов стал чемпионом Европы по тяжёлой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп в весовой категории до 102 килограммов. Турнир проводился с 12 по 19 июня в Рованиеми в Финляндии.
Дмитрий Иванов выступал среди мужчин до 45 лет и одержал победу с результатом в сумме двоеборья 256 кг. Из них в рывке иркутский атлет набрал 113 кг, в толчке – 143 кг. Ближайшего соперника, спортсмена из Швеции, Дмитрий обошел на один килограмм.
Дмитрий Иванов занимается в спорткомплексе «Байкал-Арена» под руководством Заслуженного тренера России по тяжёлой атлетике Сергея Горбачевского. Иркутский спортсмен уже становился чемпионом Европы среди спортсменов старших возрастных групп в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Иркутский тяжелоатлет стал чемпионом Европы
Общество, Фото:
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