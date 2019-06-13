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Селенгинцу исполнилось 95 лет

Селенгинцу исполнилось 95 лет
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия
Поздравить ветерана пришли его земляки

С 95-летием поздравили 10 июня Бимбу Батуевича Пурбуева – участника Великой Отечественной войны, уроженца села Арбузово Загустайского сомсовета Селенгинского аймака Бурятии. Поздравить Бимбу Батуевича с днём рождения пришли земляки – представители администрации Селенгинского района, отдела соцзащиты, районного совета ветеранов. В честь 95-летия юбиляру вручили сертификат на 20 тысяч рублей.

По рассказам ветерана, 5 июня 1942 года его, девятиклассника, вызвали на призывную военно-медицинскую комиссию и отправили на ускоренные курсы авиатехников в авиационно-техническое училище. Уже в декабре 1943 года он был направлен в действующую армию на Украину, затем – в Тбилиси. В 1944 году его ранили на аэродроме в Польше. После госпиталя юноша прошёл переподготовку по обслуживанию самолетов Ла-7. День Победы юбиляр встретил на военном аэродроме в 60 километрах от Берлина. В 1945 году получил назначение в группу сопровождения 36-го бомбардировочного полка, который передислоцировался на восток страны. До 1950 года продолжал службу в авиационных войсках до наступления приказа о демобилизации. Награждён медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации он посвятил свою жизнь развитию сельскохозяйственного производства в Селенгинском районе, где работал механиком. Затем его ввели в аппарат Селенгинского РК КПСС, от которого Бимба Батуевич был направлен секретарём партбюро в колхоз имени Кагановича («Эрдэм»), затем в колхозы им. Сталина и им. Тельмана. Спустя годы перешёл на преподавательскую работу. В 1967 году был назначен заместителем Загустайской средней школы по производственному обучению, два года работал директором Сутойской школы. В 1978 году ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР». Также награждён многими высшими наградами Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения региона.
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