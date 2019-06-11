Легкоатлеты Приангарья выиграли чемпионат Сибири

Соревнования проходили в Иркутске с 8 по 9 июня



Сборная Иркутской области заняла первое общекомандное место на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этапе IX летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике. Соревнования проходили с 8 по 9 июня на стадионе ИРНИТУ в Иркутске по четырём возрастным группам – мужчины и женщины 1996 года рождения и старше, юниоры до 23 лет (1997-1999), юниоры до 20 лет (2000-2001), юноши и девушки 2002-2003 годов рождения.



Среди спортсменов 1996 года рождения и старше победили в прыжке с шестом Анастасия Саврасова, в прыжке в длину Людмила Еремина, в толкании ядра Александр Коноваленко. Серебряные медали выиграли Роман Тарасов в беге на 100 метров, Иван Козлов в толкании ядра, Ксения Елизова в беге на 100 метров и Кристина Байкова в беге на 400 метров. Также легкоатлеты успешно выступили в эстафетах.



Среди спортсменов до 23 лет золотые медали завоевали Анастасия Судос (800 м), Дарья Скоробогатова (400 м), Нина Клюжева (шест), Ольга Афанасьева (1500 и 500 м), Никита Валюхов (1500 м), Алексей Березин (800 м), Павел Вантеев (шест), Тимур Идрисов (прыжки в длину), а также легкоатлеты Приангарья выиграли две эстафеты. Первой в метании диска и второй в толкании ядра стала Анна Мясоедова. Серебряными призёрами в этой возрастной группе стали: Юлия Чуприкова (400 м), Дмитрий Пасечник (прыжки в длину), Анастасия Сайфушева (400 м с барьерами), Валерия Никонова (шест). Бронзовые медали – у Александры Лесковой (800 м), Екатерины Ивановой (400 м) и Дениса Цыганенко (800 м).



Среди юниоров до 20 лет золотую медаль в беге на 1500 метров и серебряную награду в беге на 3000 метров завоевал Олег Сильченко. В прыжке с шестом первое место занял Михаил Шмыков. На дистанции 800 метров первой финишировала Ольга Родиошкина. Золото в беге на 400 метров и бронзу в беге на 800 метров выиграла Ирина Гущенец. Победу на 100-метровой дистанции также одержал Никита Овсянников. В толкании ядра и метании диска победил Матвей Чумаченко. Серебряными призёрами среди юниоров и юниорок до 20 лет стали: Евгений Дронов (бег на 100 метров), Аркадий Мелентьев (прыжки с шестом), Андрей Молодцов (бег на 3000 метров с препятствиями), Даниил Шведов (бег на 800 метров), Мария Распутина (прыжки с шестом). Бронзовые награды взяли Александр Мамбергер (бег на 100 метров), Анар Абдуллаев (бег на 3000 метров с препятствиями), Роман Жданов (толкание ядра).



В возрастной категории до 18 лет в беге на 1500 и 3000 метров победила Елизавета Писаренко. В беге на 100 метров первое место и в беге на 200 метров второе место заняла Юлия Казаринова. В семиборье победу одержала Мария Зайцева. В беге на 200 и 400 метров золотые медали выиграл Андрей Бадейников. Медаль высшей пробы в прыжках с шестом с результатом 5 метров завоевал Матвей Волков. Золото в беге на 800 метров и бронзу в беге на 1500 метров взял Артем Тюленев. Среди юношей и девушек до 18 лет серебряными призёрами стали: Александра Шереметьева (800 м), Роман Сидоров (ядро), Анна Горбачёва (ядро), Олег Ананьев (шест) и Евгений Харлашкин (барьеры). Кроме того, легкоатлеты Приангарья завоевали ещё пять бронзовых медалей, а также успешно выступили в эстафетах.



По итогам II этапа IX летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике спортсмены Иркутской области отобрались на финальные соревнования, которые 2 августа пройдут в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

