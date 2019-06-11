Этнопавильон Бурятии в Сочи посетили спортсмены со всего мира

9 июня в бурятском этнопавильоне в Сочи побывали известные спортсмены, тренеры со всего мира, которые приехали на X Кубок Европы и международные соревнования по тхэквондо среди юношей и девушек. Об этом сообщила «Байкал-Daily» хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова.
Почётные гости побывали в этнопавильоне Бурятии в заключительный день соревнований. Возглавлял делегацию Максим Ким, председатель главной спортивной судейской коллегии федерации тхэквондо МФТ России, наставник бурятских тхэквондистов.
В числе звёздных гостей этнопавильона были легенда тхэквондо Пол Вайлер, президент международной федерации тхэквондо, с супругой Еленой, Тадеуш Лобода, президент Всеевропейской федерации тхэквондо, с супругой Малгожата; Александр Донбар, председатель судейской коллеги Всеевропейской федерации тхэквондо, Лазарос Цилфидис, президент Федерации тхэквондо МФТ России, Борис Баскин, председатель попечительского совета федерации и другие.
Как рассказала Саяна Ванчикова, их познакомили с культурой, традициями бурятского народа.
- Гостям понравились скульптуры из бронзы Даши Намдакова, а также мастерской «Эрхим Дархан», картины Зорикто Доржиева. А также масло «Табан аршан», чай сагаан дали, - добавила она.
Пол Вайлер, президент международной федерации тхэквондо, ни разу не был в Бурятии, на Байкале, и его пригласили посетить солнечную республику.
Бурятский комплекс в Сочи пользуется большой популярностью среди известных в России, по всему миру людей, туристов. Так, в мае 2018 года его посетили президент страны Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Они остались в восторге от выставки. В ходе экскурсии им подарили бурятские экспонаты.
Знаменитые гости павильона - спортсмен, олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, певец Олег Газманов, юморист и телеведущий Сергей Светлаков и др.
Что касается соревнований, то они проходили в Сочи с 6 по 9 июня. Приняли участие в них более 1000 участников из 25 стран. Впервые за всю историю тхэквондо Кубок Европы проводился в России.
Соревнования состоялись по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо: технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг. Вход для зрителей был свободный.