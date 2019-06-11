Этнопавильон Бурятии в Сочи посетили спортсмены со всего мира

Почётные гости побывали в этнопавильоне Бурятии в заключительный день соревнований. Возглавлял делегацию Максим Ким, председатель главной спортивной судейской коллегии федерации тхэквондо МФТ России, наставник бурятских тхэквондистов.











Пол Вайлер, президент международной федерации тхэквондо, ни разу не был в Бурятии, на Байкале, и его пригласили посетить солнечную республику.















Соревнования состоялись по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо: технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг. Вход для зрителей был свободный.

















