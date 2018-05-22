Путин и премьер Индии посетили павильон Бурятии в Сочи

Президент России и его гость остались в восторге от экспонатов бурятских мастеров
В Сочи состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром республики Индии Нарендрой Моди, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждались вопросы развития российско-индийского партнёрства, актуальные международные и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля.
Как стало известно «Байкал-Dailу», президент Владимир Путин вместе с премьер-министром Индии посетили этнопарк в Сочи. Одним из пунктов посещения стал павильон Бурятия. Там представитель Галереи искусств народов Азии Саяна Ванчикова провела для них экскурсию, познакомив с экспонатами.
Высокопоставленные посетители остались в восторге от выставки бурятской мастерской «Эрхим Дархан», экспонатов творцов Даши Намдакова и Зорикто Доржиева. Также премьер-министру Индии преподнесли в подарок бурятские экспонаты.
Как сообщал «Байкал-Daily», известные личности часто посещают павильон и покупают там скульптуры. Так, известный спортсмен, олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин весной этого года посетил выставку
и приобрёл две бронзовые фигурки – символы 2017 года.
Бронзовые скульптуры производства мастерской Иволгинского дацана оценила и двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина.
Скульптуру художественной мастерской в Сочи купил
также российский певец Олег Газманов. «Это искусство мирового уровня», - отмечал певец.
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