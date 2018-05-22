Путин и премьер Индии посетили павильон Бурятии в Сочи

В Сочи состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром республики Индии Нарендрой Моди, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждались вопросы развития российско-индийского партнёрства, актуальные международные и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля.

Высокопоставленные посетители остались в восторге от выставки бурятской мастерской «Эрхим Дархан», экспонатов творцов Даши Намдакова и Зорикто Доржиева. Также премьер-министру Индии преподнесли в подарок бурятские экспонаты.

Как стало известно «Байкал-Dailу», президент Владимир Путин вместе с премьер-министром Индии посетили этнопарк в Сочи. Одним из пунктов посещения стал павильон Бурятия. Там представитель Галереи искусств народов Азии Саяна Ванчикова провела для них экскурсию, познакомив с экспонатами.

Читают сейчас

Забайкальский губернатор проконтролирует инцидент с распределением в детсады Власть, 21 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на рабочем совещании поручила профильному заместителю, вице-премьеру по социальным вопросам Аягме Ванчиковой создать комиссию, которая должна будет детально проанализировать произошедший в Чите инцидент с распределением детей в детские сады

Мобильная приёмная президента России выехала в Бурятию Власть, Сегодня полпред президента в Сибири Сергей Меняйло провёл личный приём по обращениям, поступившим в рамках работы мобильной приёмной главы государства в республике

Россия получила новое правительство Власть, Посты сохранили четыре из девяти прежних вице-премьеров и 13 из 22 министров