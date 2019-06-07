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В Бурятии кнопка тревожной сигнализации спасла жизнь ветерану

В Бурятии кнопка тревожной сигнализации спасла жизнь ветерану
Общество, 
Пожилому мужчине понадобилась помощь ночью

Сегодня ночью в селе Заиграево сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная у ветерана Великой Отечественной войны.

Когда сотрудники вневедомственной охраны прибыли по адресу, они обнаружили, что входная дверь заперта изнутри. Заглянув в окно, росгвардейцы увидели пожилого мужчину, который лежал на полу и звал на помощь.

Сотрудники вневедомственной охраны младший сержант полиции Кирилл Кулинок и прапорщик полиции Максим Губаревич выставили окно, вошли в дом и, осмотрев мужчину, немедленно вызвали «скорую помощь». Приехавшие медики госпитализировали ветерана в медицинское учреждение, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Всего в Бурятии к пультам централизованной охраны вневедомственной охраны подключено более 3,2 тысяч кнопок тревожной сигнализации. С начала года вневедомственной охраной пресечено 457 правонарушений в отношении охраняемого имущества, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
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