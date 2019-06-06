В Бурятии определили территории, где нельзя получить «дальневосточный гектар»

Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии 1 июля
В федеральную информационную систему «На Дальний Восток» выгружена информация о более чем 177 тысячах территорий в Бурятии, где нельзя предоставлять земельные участки по программе «Дальневосточный гектар». Ознакомиться с ними можно уже сейчас на сайте надальнийвосток.рф
В программе не будут участвовать Центральная экологическая зона - озеро Байкал с островами, его водоохранная зона и прилегающие заповедники, нацпарки, заказники.
Поправки в закон о «дальневосточном гектаре» будут рассмотрены на ближайшей сессии Государственной Думы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Также министерство имущественных и земельных отношений Бурятии планирует дополнительно исключить из действия программы «Дальневосточный гектар» город Северобайкальск, город Улан-Удэ и двадцатикилометровую (буферную) зону вокруг него. Помимо этого, будут исключены земли, сформированные для предоставления многодетным семьям, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.
Проект закона направлен на согласование в минвостокразвития России, после положительного заключения будет внесён в Народный Хурал Бурятии.
Согласно проекту федерального закона, с 1 июля 2019 года бесплатно выбрать и получить в пользование земельный участок величиной до 1 гектара смогут только жители Бурятии. Возможно получение участка до 10 гектар на группу до 10 человек любого возраста, не обязательно связанных родством.
С 1 февраля 2020 года право выбрать землю в республике появится у всех дальневосточников. С 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» республики станут доступны всем россиянам. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки.
«Гектар» предоставляется безвозмездное пользование на 5 лет – без арендной платы и земельного налога. В течение первого года необходимо выбрать вариант использования – для ведения бизнеса, организации личного подсобного хозяйства, личного проживания и т.д. По истечении трёх лет надо отчитаться об использовании земли по целевому назначению. По истечении пяти лет земельный участок предоставляется в собственность. Исключение составляют земли лесного фонда, которые могут быть переданы в собственность только после 10 лет аренды, при условии их предварительного перевода из состава земель лесного фонда в земли иных категорий.
Подать заявление можно самостоятельно в электронной форме через федеральную информационную систему «На Дальний Восток». Также есть вариант обратиться в МФЦ или управление Росреестра по Бурятии. Заявление в бумажном виде можно подать лично или по почте в уполномоченный на предоставление земельных участков орган.
Закон распространён на Бурятии после перехода в Дальневосточный федеральный округ, напомнили в правительстве республики.
В Бурятии определили территории, где нельзя получить «дальневосточный гектар»
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