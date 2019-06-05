Иркутский каратист стал чемпионом в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Он взял золото в весовой категории свыше 75 кг



Две медали завоевал иркутянин Эдуард Бальжинимаев на международном турнире по каратэ «UB Open 2019 Hazama Cup». Соревнования прошли 2 июня в Улан-Баторе и собрали более 100 спортсменов из Монголии, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.



В категории кумитэ (спарринг) среди мужчин в весовой категории свыше 75 кг Эдуард завоевал золотую награду, в ката (формальный комплекс упражнений) – бронзовую.



Эдуард Бальжинимаев является воспитанником спортивного клуба каратэ при Иркутском государственном университете и занимается под руководством тренера Владимира Мунханова, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

