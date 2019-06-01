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Городской пляж Якоби в Иркутске открылся сегодня

Городской пляж Якоби в Иркутске открылся сегодня
Общество,  Фото:pixabay.com
На территории пляжа будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение

С 1 июня в Иркутске открыт пляж Якоби.

Накануне сотрудники ГИМС МЧС России по Иркутской области подписали акт о признании территории пляжа Якоби и его акватории соответствующими нормативам безопасности. Об этом сообщил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин. Он отметил, что в целях подготовки городского пляжа к летнему сезону проведены все необходимые мероприятия: произведено обследование и очистка дна водолазами. Для обеспечения безопасности купающихся на территории пляжа будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение, пляжная береговая линия отсыпана песком. Кроме того, специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области проведён забор проб воды для исследования.

– На пляже залива Якоби установлены буйки в зоне, отведённой для купания, стойки со средствами спасения утопающих. Купание допускается при температуре воды не ниже 18 градусов Цельсия. Пока в этом году вода настолько не прогревалась, но, несмотря на это, на пляже будут дежурить спасатели, – подчеркнул Александр Тройнин.

По словам старшего государственного инспектора по маломерным судам ГИМС по Иркутской области Василия Шлаевского, в ходе приёмки пляжа особое внимание уделяется вопросам безопасности людей на водных объектах. Все необходимые требования на пляже Якоби соблюдены. На остальной береговой линии установят таблички с надписью «Купание запрещено», сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

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