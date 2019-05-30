В Чите пройдёт благотворительный турнир по хоккею в День защиты детей
1 июня в День защиты детей в читинском Ледовом Дворце пройдёт благотворительный турнир по хоккею с участием хоккейных ветеранов Забайкальского края.
Вход на мероприятие бесплатный. Все собранные средства направят на помощь Игорю Чайкину, годовалому мальчику с диагнозом «множественные врождённые пороки», сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
Забайкальские ветераны хоккея сыграют для благотворительности
Общество, Фото:
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