Забайкальские ветераны хоккея сыграют для благотворительности

В Чите пройдёт благотворительный турнир по хоккею в День защиты детей



1 июня в День защиты детей в читинском Ледовом Дворце пройдёт благотворительный турнир по хоккею с участием хоккейных ветеранов Забайкальского края.



Вход на мероприятие бесплатный. Все собранные средства направят на помощь Игорю Чайкину, годовалому мальчику с диагнозом «множественные врождённые пороки», сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.

