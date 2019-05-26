Там ведётся реконструкция
В Бурятии появилось видео падения пролёта железнодорожного моста через Селенгу. Запись опубликовали в паблике «Аноним 03».
- Полетел хорошо, - сказал автор видео.
Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция моста начата в 2018 году. Всего будет установлено восемь пролётов, общей длиной более 577 м. Новые пролёты заменят прежние, установленные в 1938 году ещё при строительстве сооружения.
Работы рассчитаны на два года. Кроме замены пролётов, запланировано проведение новых эксплуатационных обустройств и железнодорожной инфраструктуры моста. Вместо железнодорожного пути на деревянных шпалах будет уложен бесстыковый путь на железобетонном основании.
Появилось видео падения пролёта железнодорожного моста через Селенгу в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На помощь пострадавшему пришли спасатели
Возбуждено уголовное дело
По республике днём 19-24, местами по северу 10-15 тепла
На мероприятие прибыли байкеры из других городов, Монголии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Как раскрыть туристический потенциал городов Сибири и Дальнего Востока, обсудят на форуме «Сообщество» в Улан-Удэ
Акция была посвящена переходу Бурятии на цифровое телевидение. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В 2019 году на организацию фестиваля «Байкальская звезда» из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей
В помещении будущего музея сделаны натяжные потолки, залит пол
Работа маршрута стартует в конце мая
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами небольшой дождь и мокрый снег
Спонтанная встреча молодых велосипедистов и Алексея Цыденова произошла возле Русского драмтеатра
В Забайкалье будет разыгран Кубок министерства сельского хозяйства края
11 медалей завоевали дзюдоисты Приангарья на Спартакиаде учащихся России
Национальный музей РБ стал гостем фестиваля музеев Иркутской области «Маёвка-2019»
У здания агентства лесного хозяйства установлен памятный знак его работникам, погибшим в борьбе с лесными пожарами