В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых

Книга авторов Сергея Басаева и Марины Мелешевич стала четвёртой из книжной серии «Герои Советского Союза»
22 мая в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки Бурятии прошла презентация книги «Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Борис Быстрых».
Издание книги приурочено к 75-летию Победы к Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и посвящено Герою Советского Союза из Бурятии, заместителю командира 2-й эскадрильи 96-го Гвардейского Сталинградского бомбардировочного авиационного полка.
В презентации приняли участие авторы-составители книги - журналист Сергей Басаев и заведующая музеем города Бабушкин Марина Мелешевич, а также заместитель председателя Совета ветеранов Бурятии Фёдор Булдаев, заместитель директора Кабанской ЦБС Наталья Дорохова и другие.
В своей приветственной речи Сергей Басаев подчеркнул, что книга о Борисе Быстрых – четвёртая по счёту, но не последняя из серии.
- Мы продолжим нашу книжную серию, и следующая книга будет посвящена Герою Советского Союза, заслуженному художнику РСФСР Георгию Москалёву. Коллектив авторов постепенно расширяется, — рассказал Сергей Басаев.
На мероприятии был представлен отрывок из документального фильма «Звезда Бессмертия. Борис Быстрых».
Зрителями презентации стали военнослужащие 36 армии Восточного военного округа и учащиеся Республиканской кадетской школы-интерната, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Справка:
Борис Быстрых родился 28 марта 1916 года на станции Мысовая (ныне в черте города Бабушкин в Бурятии). Окончил восемь классов школы, работал на Забайкальской железной дороге.
В 1939 году он окончил школу Гражданского воздушного флота в Балашове. С 1939 года работал лётчиком Тюменского авиационного предприятия. В ноябре 1940 года он был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. С 24 июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, летал на бомбардировщике «Пе-2».
В сентябре 1941 года награждён орденом Красного Знамени.
2 марта 1942 года Быстрых получил задание оборвать провода над железной дорогой Сумы — Белополье. На бреющем полёте он разбомбил железнодорожный эшелон, а затем оборвал три пролёта проводов. Возвращаясь, был атакован шестью истребителями противника, пилоты которых требовали посадить самолёт на их аэродроме. Быстрых, пойдя на хитрость, дал согласие на посадку и на бреющем полёте ушёл от погони, приземлившись на своей базе, несмотря на серьёзные повреждения: пробоины в бензобаке, потере левого элерона, а также несколько сотен пулевых пробоин в плоскостях и фюзеляже.
13 июля 1942 года в районе населённого пункта Ольшана Быстрых обнаружил вражеский аэродром, на котором размещалось около 130 самолётов различных типов. Невзирая на огонь зенитных орудий и истребителей противника, сумел сфотографировать аэродром. 28 июля 1942 года, проводя разведку на участке Калач — Цимлянск, самолёт Быстрых был атакован тремя немецкими истребителями, в результате чего он был подбит на расстоянии 40 километров за линией фронта. Быстрых удалось довести повреждённый самолёт до линии фронта. Когда бомбардировщик стал разваливаться в воздухе, экипаж выпрыгнул с парашютами. Во время приземления Быстрых с радистом получили сильные ушибы, а штурман погиб.
8 августа 1942 года Быстрых, выполняя разведку к югу от Калача, обнаружил немецкий аэродром, на котором размещалось около 100 самолётов, и немедленно сообщил о нём командованию.
К 1 сентября 1942 года командир звена 99-го бомбардировочного авиаполка 270-й бомбардировочной авиадивизии 8-й воздушной армии Сталинградского фронта старший лейтенант Борис Быстрых совершил 168 боевых вылетов, 35 из которых — разведывательные.
3 июня 1943 года заместитель командира авиаэскадрильи 96-го Гвардейского Сталинградского бомб. авиаполка старший лейтенант Быстрых проводил бомбардировку карательных подразделений, окруживших группу партизан в Брянской области. Самолёт успешно произвёл штурмовку, но после этого был подбит. Быстрых получил смертельное ранение, однако смог посадить бомбардировщик на землю. Штурман из экипажа Быстрых успел вынести в лес раненого радиста. Солдаты из карательных подразделений противника обнаружили самолёт и с воинскими почестями похоронили Быстрых, написав на его могиле: «Русский Герой Николай Фунаев» (в планшете Быстрых были документы на имя Фунаева). Позднее партизаны перезахоронили Быстрых в селе Пролысово Навлинского района Брянской области.
В 1975 году его прах был перезахоронен в селе Рёвны того же района.
В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых
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