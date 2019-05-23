В Иркутске споют на Фестивале славянской культуры

Завтра в столице Приангарья начнётся фестиваль, посвящённый Дню памяти Мефодия и Кирилла



Концерт хоровых и вокальных ансамблей пройдёт в Иркутске 24 мая в рамках областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры». Фестиваль посвящён Дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, в России праздник называют Днём славянской письменности и культуры.



Участие в праздничной программе областного фестиваля в Иркутске примут более 350 человек. 29 хоровых и вокальных коллективов из разных муниципальных образований Иркутской области выступят на открытой площадке у ТРК «Модный квартал». Это народный хор «Русская душа», фольклорная группа «Раздолье» и народный вокальный ансамбль «Саяночка» из Усольского района, образцовый вокальный ансамбль «До-Ми-Солька» из Черемховского района, народная детская хоровая студия эстрадного пения «Ровесник» города Усолье-Сибирское, народная фолк-группа «Зарев цвет» Иркутского областного Дома народного творчества. Восемь коллективов представляют Иркутский район – вокальный ансамбль «Жемчужинки», народный вокальный ансамбль «Нивушка», фольклорный коллектив «Селяночка», молодежный фольклорный коллектив «Светёлочка», ВИА Дом культуры, вокальный ансамбль «Шаг на встречу», вокальный ансамбль народной песни «Вечор», народный ансамбль русской песни «Россияночка».



Они исполнят музыкальные произведения русской классической хоровой школы и известных отечественных композиторов – Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Евгения Крылатова и других. Будет спета и одна общая песня на музыку и слова Олега Анофриева «Какая песня без баяна».



Трёхчасовая программа праздника завершится выступлением Большого хора детей и молодежи, сформированным Иркутским региональным отделением Всероссийского хорового общества из 14 коллективов области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

