Пассажиры трамвая смогут посмотреть фотовыставку, а также узнать интересные факты
19 апреля в Улан-Удэ с 11.00 до 12.00 часов пройдёт экологическая акция «Заповедный трамвай».
Мероприятие «Заповедный трамвай» проводится в рамках международной акции «Марш парков», девизом которой в 2019 году стал слоган «Сохраним места обитания растений и животных!».
Все пассажиры трамвая в этот день смогут посмотреть фотовыставку «Заповедные жемчужины Подлеморья», а также послушать занимательные факты о заповедных территориях и литературные произведения, посвящённые природе Северного Байкала. А ещё правильно ответив на вопросы викторины, получить призы, главный из которых уникальный фотоальбом «В стране баргузинского соболя».
- Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк, Фролихинский заказник – кто из жителей Бурятии не слышал об этих уникальных местах, где природа остаётся в своём первозданном виде, где оберегается всё хрупкое многообразие мира животных и растений, где Байкал предстаёт во всём своём величии. А если вы не знакомы с заповедными жемчужинами Подлеморья, то добро пожаловать в «Заповедный трамвай», - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Трамвай отправится с остановки «Конечная» (Шишковка) в 11.10.
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все желающие смогут полюбоваться на Луну через телескопы
В торгах может участвовать любой гражданин
Пассажиры трамвая смогут посмотреть фотовыставку, а также узнать интересные факты
Волонтёры колют дрова и убираются в домах пожилых людей
Ледовая арена «Ice Метр» начала проводить «тематические четверги». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с танцев на льду
Он напомнил им о нравственном самоконтроле
Обряд «Жинсриг» считается одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий
Состязания состоятся среди юношей до 18 лет
Всероссийская акция «Здоровое питание – активное долголетие» активно проводится образовательных учреждениях Бурятии
Её пытались ввезти из Монголии и Китая
Деньги на реализацию проекта собирают на площадке Planeta.ru
Отпуск за стенами исправительных учреждений дают только самым примерным
Над большим спектаклем работали 1,5 года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Уже отремонтировано три тысячи квадратных метров дорожного полотна
Отключение коснулось жителей Аэропорта