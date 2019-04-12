По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»

Пассажиры трамвая смогут посмотреть фотовыставку, а также узнать интересные факты



19 апреля в Улан-Удэ с 11.00 до 12.00 часов пройдёт экологическая акция «Заповедный трамвай».



Мероприятие «Заповедный трамвай» проводится в рамках международной акции «Марш парков», девизом которой в 2019 году стал слоган «Сохраним места обитания растений и животных!».



Все пассажиры трамвая в этот день смогут посмотреть фотовыставку «Заповедные жемчужины Подлеморья», а также послушать занимательные факты о заповедных территориях и литературные произведения, посвящённые природе Северного Байкала. А ещё правильно ответив на вопросы викторины, получить призы, главный из которых уникальный фотоальбом «В стране баргузинского соболя».



- Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк, Фролихинский заказник – кто из жителей Бурятии не слышал об этих уникальных местах, где природа остаётся в своём первозданном виде, где оберегается всё хрупкое многообразие мира животных и растений, где Байкал предстаёт во всём своём величии. А если вы не знакомы с заповедными жемчужинами Подлеморья, то добро пожаловать в «Заповедный трамвай», - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Трамвай отправится с остановки «Конечная» (Шишковка) в 11.10.

