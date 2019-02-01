В Бурятии начинается срочное вакцинирование скота

В Приморском крае вспышка ящура



11 января в Приморском крае был обнаружен вирус ящура среди свиней.



Вирус среди животных распространяется очень быстро. Источником инфекции могут быть, как и больные животные, так и животные уже заражённые, но ещё без признаков проявления заболевания, а также и переболевшие, но другим штаммом. Возбудитель ящура передаётся через любые предметы, заражённые вирусом и воздушно-капельным путём разлетается на сотни километров.



Это объясняет появление заболевания уже и в Хабаровском крае.



- Сегодня мы должны поставить задачи по недопущению распространения ящура на территории Бурятии, так как вирус создаёт угрозу и для здоровья человека, наносит колоссальный ущерб экономике в любой стране, - прокомментировал зампред правительства по АПК и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Управление ветеринарии Бурятии вынуждено провести срочную вакцинацию скота.



- Управление ветеринарии Бурятии в настоящее время проводит комплекс мероприятий по проведению вакцинации против ящура. Проведение профилактических действий с последующим контролем иммунного фона позволяет сохранять благополучие республики на протяжении более 50 лет, - заявил начальник управления ветеринарии по Бурятии Эрдэм Сангадиев.



В 2018 году, Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория единственная на территории Сибири и Дальнего Востока успешна прошла аккредитацию в области исследований на ящур. Это позволяет сегодня лабораторно устанавливать диагноз даже в инкубационный период болезни.



На сегодня из Бурятии вывозят животных в другие регионы только после лабораторного подтверждения «благополучия на ящур», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.







