В Приморском крае вспышка ящура
11 января в Приморском крае был обнаружен вирус ящура среди свиней.
Вирус среди животных распространяется очень быстро. Источником инфекции могут быть, как и больные животные, так и животные уже заражённые, но ещё без признаков проявления заболевания, а также и переболевшие, но другим штаммом. Возбудитель ящура передаётся через любые предметы, заражённые вирусом и воздушно-капельным путём разлетается на сотни километров.
Это объясняет появление заболевания уже и в Хабаровском крае.
- Сегодня мы должны поставить задачи по недопущению распространения ящура на территории Бурятии, так как вирус создаёт угрозу и для здоровья человека, наносит колоссальный ущерб экономике в любой стране, - прокомментировал зампред правительства по АПК и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.
Управление ветеринарии Бурятии вынуждено провести срочную вакцинацию скота.
- Управление ветеринарии Бурятии в настоящее время проводит комплекс мероприятий по проведению вакцинации против ящура. Проведение профилактических действий с последующим контролем иммунного фона позволяет сохранять благополучие республики на протяжении более 50 лет, - заявил начальник управления ветеринарии по Бурятии Эрдэм Сангадиев.
В 2018 году, Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория единственная на территории Сибири и Дальнего Востока успешна прошла аккредитацию в области исследований на ящур. Это позволяет сегодня лабораторно устанавливать диагноз даже в инкубационный период болезни.
На сегодня из Бурятии вывозят животных в другие регионы только после лабораторного подтверждения «благополучия на ящур», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.
В Бурятии начинается срочное вакцинирование скота
Общество, Фото:
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