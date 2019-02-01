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В Бурятии начинается срочное вакцинирование скота

В Бурятии начинается срочное вакцинирование скота
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Приморском крае вспышка ящура

11 января в Приморском крае был обнаружен вирус ящура среди свиней.

Вирус среди животных распространяется очень быстро. Источником инфекции могут быть, как и больные животные, так и животные уже заражённые, но ещё без признаков проявления заболевания, а также и переболевшие, но другим штаммом. Возбудитель ящура передаётся через любые предметы, заражённые вирусом и воздушно-капельным путём разлетается на сотни километров.

Это объясняет появление заболевания уже и в Хабаровском крае.

- Сегодня мы должны поставить задачи по недопущению распространения ящура на территории Бурятии, так как вирус создаёт угрозу и для здоровья человека, наносит колоссальный ущерб экономике в любой стране, - прокомментировал зампред правительства по АПК и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.

Управление ветеринарии Бурятии вынуждено провести срочную вакцинацию скота.

- Управление ветеринарии Бурятии в настоящее время проводит комплекс мероприятий по проведению вакцинации против ящура. Проведение профилактических действий с последующим контролем иммунного фона позволяет сохранять благополучие республики на протяжении более 50 лет, - заявил начальник управления ветеринарии по Бурятии Эрдэм Сангадиев.

В 2018 году, Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория единственная на территории Сибири и Дальнего Востока успешна прошла аккредитацию в области исследований на ящур. Это позволяет сегодня лабораторно устанавливать диагноз даже в инкубационный период болезни.

На сегодня из Бурятии вывозят животных в другие регионы только после лабораторного подтверждения «благополучия на ящур», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.



управление ветеринарии вакцинация
 
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