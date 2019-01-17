Пенсионерка из Новосибирска проплыла подо льдом Байкала



- Я научилась преодолевать страх, и теперь, если кто-то захочет вот так под лёд поднырнуть - могу научить. Это легко. Надо просто посмотреть вокруг, увидеть воду, стенки проруби, и потом спокойно плывёшь, потому что знаешь, что где есть. Хотя, конечно, эмоции сильные при этом испытываешь. Чувствуешь гордость и чувство, что удалось это сделать и это всё осуществилось. И все тебе аплодируют, - приводит слова пенсионерки «КП Новосибирск».



Сибирячка говорит, что на Байкале она проверила себя и свои силы. Не исключено, что спортсменка вновь повторит заплыв.