Пенсионерка из Новосибирска проплыла подо льдом Байкала

77-летняя жительница Новосибирска Любовь Зозуленко проплыла подо льдом Байкала 10 метров. Температура воды в тот день составляла пол градуса выше ноля, а на суше -20. Об этом сообщает телекомпания РЕН.
- Зимним плаванием сибирячка занимается почти 10 лет. Не смотря на это, к ответственному заплыву она готовилась на протяжении трёх недель, - говорится в сюжете.
По словам пенсионерки, самым сложным было спуститься под лёд. Но свой страх женщина преодолела. На финише экстремалку встречали аплодисментами.
Сибирячка говорит, что на Байкале она проверила себя и свои силы. Не исключено, что спортсменка вновь повторит заплыв.
- Я научилась преодолевать страх, и теперь, если кто-то захочет вот так под лёд поднырнуть - могу научить. Это легко. Надо просто посмотреть вокруг, увидеть воду, стенки проруби, и потом спокойно плывёшь, потому что знаешь, что где есть. Хотя, конечно, эмоции сильные при этом испытываешь. Чувствуешь гордость и чувство, что удалось это сделать и это всё осуществилось. И все тебе аплодируют, - приводит слова пенсионерки «КП Новосибирск».
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.