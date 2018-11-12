В Бурятии школьник помог найти виновника ДТП

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Мальчик стал очевидцем аварии и сообщил хозяину повреждённого авто



Сегодня в МО МВД России «Северобайкальский» поблагодарили 14-летнего подростка за содействие полиции. Мальчик стал очевидцем ДТП и сообщил о нём хозяину повреждённого авто, а затем помог полицейским в раскрытии правонарушения.



- Ученик 8 класса гимназии №5 Владимир Самойлов, находясь во дворе, увидел, как иномарка при движении задним ходом столкнулась с припаркованной рядом с ней «Нивой» (водитель отсутствовал), после чего автомобилист поспешил скрыться. О происшедшем 14-летний подросток рассказал хозяину повреждённого авто. Он, в свою очередь, сообщил об этом правоохранителям, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Прибывшими сотрудниками ДПС задержан виновник ДТП - находившийся в состоянии опьянения 54-летний местный житель. Мужчина после столкновения вернулся на место происшествия и, оставив там иномарку, ушёл домой.



Отметим, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.



Инспекторами в отношении правонарушителя составлены протоколы по части 2 статьи 12.27 кодекса России об административных правонарушениях - оставление водителем места ДТП, участником которого являлся, и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



Начальник межмуниципального отдела полиции Григорий Никитеев, и начальник ОУУПиПДН Сергей Гурьев поблагодарили Владимира за проявленную бдительность и оказанное полиции содействие в раскрытии административного правонарушения. Подростку пожелали отличной учёбы, вручили благодарность, набор канцелярских товаров и светоотражающие повязки.



Мальчик пришёл на церемонию с другом. Полицейские предложили ребятам подумать о службе в органах внутренних дел после окончания школы.

