Рейс Москва – Улан-Удэ перенаправили в Иркутск

Причиной были названы погодные условия



Сегодня в аэропорту «Байкал» задерживается рейс авиакомпании «Победа» Москва – Улан-Удэ. Самолёт должен был приземлиться ещё в 7.35 утра, однако, по информации на сайте аэропорта, ожидаемое время – 10.50.



По информации «Байкал-Daily», самолёт был перенаправлен в аэропорт Иркутска. Пассажирам задержку объяснили плохими метеоусловиями в столице Бурятии. «При этом за окном была нормальная погода», - рассказывают очевидцы, не веря в данную версию. На борту сложилась нервная обстановка, люди вовсю ругаются с персоналом авиакомпании.



Отметим, ещё один рейс из Москвы успешно приземлился в аэропорту Улан-Удэ в 8.23.



