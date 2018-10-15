Причиной были названы погодные условия
Сегодня в аэропорту «Байкал» задерживается рейс авиакомпании «Победа» Москва – Улан-Удэ. Самолёт должен был приземлиться ещё в 7.35 утра, однако, по информации на сайте аэропорта, ожидаемое время – 10.50.
По информации «Байкал-Daily», самолёт был перенаправлен в аэропорт Иркутска. Пассажирам задержку объяснили плохими метеоусловиями в столице Бурятии. «При этом за окном была нормальная погода», - рассказывают очевидцы, не веря в данную версию. На борту сложилась нервная обстановка, люди вовсю ругаются с персоналом авиакомпании.
Отметим, ещё один рейс из Москвы успешно приземлился в аэропорту Улан-Удэ в 8.23.
Рейс Москва – Улан-Удэ перенаправили в Иркутск
Общество, Фото:
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