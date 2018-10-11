Первый канал рассказал о спасшей 12 человек улан-удэнке

Выпуск новостей с материалом о жительнице столицы Бурятии вышел сегодня утром
Сегодня в утреннем выпуске новостей на Первом канале поведали о жительнице Улан-Удэ Светлане Пежемской, которая спасла на пожаре по улице Некрасова 12 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в ночь с 4 на 5 октября
. Успели эвакуироваться из горящего дома 13 человек, на пожаре погиб мужчина. Сама Светлана получила множественные порезы стеклом, но её жизни ничто не угрожает. МЧС Бурятии обещает представить девушку к награде.
Наряду с этой темой, в программе также рассказали о том, что первую ночь в СИЗО провели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин; губернатор Забайкальского края подала в отставку; Минобороны РФ опубликовало кадры похищения террористами бочек с хлором во время нападения на «Белых касок».
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Выпуск новостей с материалом о жительнице столицы Бурятии вышел сегодня утром
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