Бурятия попала на первую секс-карту регионов России (18+)

В России создали интерактивную секс-карту на основе покупок интимных предметов



Специалисты составили первую в России секс-карту, где указано, какие интимные покупки предпочитают жители того или региона. Предпочтения россиян изучили сотрудники онлайн-магазина товаров для взрослых, сообщает Лайф.



Бурятия отличилась в рейтинге выбором эрекционных колец, насадок, мастурбаторов и фаллоимитаторов. В Забайкалье, помимо смазок и вибромассажёров, популярны вагинальные шарики, боди-комбинезоны и масла для массажа.



Что касается других сибирских регионов, то особо отличились красноярцы: они чаще других покупают крем для увеличения мужского полового органа. Также в «списке покупок» массажёры, вибраторы, стимуляторы.



На Камчатке предпочитают ошейники и страпоны, а на Чукотке граждане предпочитают костюмы для ролевых игр. Самым скромным оказался Еврейский автономный округ, жители которого остались без покупок, отмечает VistaNews.







