«...отсутствие батарей в квартире не освобождает от обязанности платить за отопление»
Улан-удэнка обратилась в суд, прося признать незаконными действия ПАО «ТГК-14» по начислению платы за отопление в сумме 52,5 млн рублей, взыскать штраф и компенсацию морального вреда.
В квартире нет батарей отопления. Два года теплоэнергетики не начисляли плату за услуги отопления. Однако с сентября 2016 года коммунальщики начали выставлять счета за тепло.
- Суду горожанка пояснила, что сама обратилась в «ТГК-14» с заявлением об ограничении потребления отопления. Отопление не нужно было им, квартира тёплая, температура в помещении составляла 25-26 градусов, по квартире проходят стояки. До сентября 2016 года она оплачивала только отопление за стояки. За переустройством жилого помещения в уполномоченные органы, она не обращалась, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Однако теплоэнергетики на заседании суда пояснили, что отсутствие батарей в квартире не освобождает от обязанности оплачивать услуги отопления. Через квартиру проходят стояки отопления. Также отсутствие приборов отопления свидетельствует о переустройстве жилого помещения, на что необходимо согласие соответствующих органов.
- Исходя из системного анализа правовых норм, следует, что отопление жилого помещения, расположенного с многоквартирном доме, является обязательным. Оно направлено на сохранение как самого жилого помещения, так и многоквартирного дома в целом, отвечающем установленным санитарным, техническим правилам и нормам, - поясняют в суде.
Кроме того, демонтированные батареи представителями теплогенерирующей компании не говорит о прекращении договора теплоснабжения и не освобождает от уплаты коммунальных услуг.
Исковые требования улан-удэнки к ПАО «ТГК-14» оставлены без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу.
Живущей без батарей улан-удэнке придётся платить за тепло
Общество, Фото:
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«...отсутствие батарей в квартире не освобождает от обязанности платить за отопление»
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