Она оказалась в тройке мирового рейтинга
Братчанка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль Гран-при по дзюдо. Международный турнир, который стал вторым этапом олимпийского отбора, прошёл с 27 по 29 июля в Загребе, в Хорватии. Участие в соревнованиях приняли более 500 атлетов из 78 стран мира.
Ирина выступала в весовой категории до 48 килограмм. На пути к финалу дзюдоистка из Братска победила оппоненток из Англии, Украины, Израиля и Италии. В финале Ирина Долгова уступила по замечаниям украинке Дарье Белодид, которая заняла первое место. Бронзовыми призёрами турнира стали Албадрах Отгонцецег из Казахстана и Тонаки Фуна из Японии.
- Сейчас Ирина находится в тройке мирового рейтинга, на этом турнире она заработала ещё 490 баллов. Стоит отметить, что Ирина стала единственной из россиянок, сумевшей завоевать медаль на этом турнире. Очень убедительно боролась до финала, победила сильных и именитых соперниц. Ирина сейчас в очень хорошей форме - рассказал директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Николай Егоров.
Ирина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» под руководством заслуженного тренера России Наталии Дору, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Братчанка взяла серебро международного турнира дзюдо
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Большинство нарушителей - рыбаки
В числе покусанных 1101 ребёнок
В названии увековечили бурятский посёлок Уакит
В Бурятии прошли мероприятия ко дню небесного покровителя Росгвардии, святого равноапостольного великого князя Владимира
Она оказалась в тройке мирового рейтинга
Также в другом районе республики в этот же день состоится день открытых дверей для молодёжи
У жителей измерили давление, вес и дали консультацию
В спартакиаде приняли участие 120 огнеборцев
В регионе пройдёт специальная информационная декада
В Баргузинском районе объявили сбор мебели, техники
Всего в выставочный проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции
Экипаж возглавляет представитель Бурятии Саян Самбуев
Владельца привлекли к ответственности
Прибудут на занятия и спортсмены из Монголии
Также патрули стоят на дороге к «Щучке»