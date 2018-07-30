Братчанка взяла серебро международного турнира дзюдо

Она оказалась в тройке мирового рейтинга



Братчанка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль Гран-при по дзюдо. Международный турнир, который стал вторым этапом олимпийского отбора, прошёл с 27 по 29 июля в Загребе, в Хорватии. Участие в соревнованиях приняли более 500 атлетов из 78 стран мира.



Ирина выступала в весовой категории до 48 килограмм. На пути к финалу дзюдоистка из Братска победила оппоненток из Англии, Украины, Израиля и Италии. В финале Ирина Долгова уступила по замечаниям украинке Дарье Белодид, которая заняла первое место. Бронзовыми призёрами турнира стали Албадрах Отгонцецег из Казахстана и Тонаки Фуна из Японии.



- Сейчас Ирина находится в тройке мирового рейтинга, на этом турнире она заработала ещё 490 баллов. Стоит отметить, что Ирина стала единственной из россиянок, сумевшей завоевать медаль на этом турнире. Очень убедительно боролась до финала, победила сильных и именитых соперниц. Ирина сейчас в очень хорошей форме - рассказал директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Николай Егоров.



Ирина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» под руководством заслуженного тренера России Наталии Дору, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

