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В Бурятии состоится панихида по Юрию Власко

В Бурятии состоится панихида по Юрию Власко
Общество, 
Скоро будет годовщина убийства борца на берегу Байкала

В Осинском районе Иркутской области и в Улан-Удэ пройдёт панихида, посвящённая Юрию Власко. Информация о проведении мероприятия появилась сегодня утром в официальной группе бурятского борца Александра Богомоева.

«29 июля исполнится ровно год после трагической гибели нашего друга Юрия Власко. Все желающие могут прийти и помолиться о упокоении Юриной души», - говорится в сообщении.

Панихида пройдёт на кладбище в селе Русские Янгуты Осинского района Иркутской области в 13:30. Здесь похоронен Юрий. Ещё одна панихида состоится в 11 часов в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ (Горсад).

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях завершили работу над портретом Юрия Власко на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа, который окончил спортсмен. Здесь изобразили улыбающегося борца вместе с бурятским символом вечной жизни - «золотое соёмбо». Деньги на краску собрали за несколько дней, и три дня граффити-художник Александр (Хоккинск) Божедомов нарисовал портрет. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 20-летний борец, двукратный победитель первенств Европы Юрий Власко погиб в драке на берегу Байкала в селе Горячинск 29 июля 2017 года. Спортсмену сначала нанесли удар ножом, а затем добили металлическим прутом. При этом сам Юрий не участвовал в конфликте. 

Уголовные дела троих обвиняемых в убийстве недавно было передано в суд. Спортивная общественность Бурятии, а также федерация спортивной борьбы России ранее потребовали для убийц максимально сурового наказания

панихида Юрий Власко
 
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