Валерию Чевелёву был 71 год
Ушёл из жизни иркутский художник Чевелёв Валерий Васильевич. Вся его жизнь и творчество были неразрывно связаны с изобразительным искусством – станковой и монументальной живописью, сценографией, проектированием, организацией выставок и встреч со зрителями, сообщили в пресс-службе министерства культуры области.
Валерий Чевелёв родился 15 сентября 1946 года в Иркутске. В 1967 году окончил художественно-педагогическое отделение Иркутского училища искусств. С 1991 года являлся членом Союза художников России, принимал активное участие в деятельности этой творческой организации.
Валерий Васильевич представлял свои работы на международных и республиканских смотрах, персональных и передвижных выставках. Его картины хранятся во многих отечественных и зарубежных, государственных и частных коллекциях, а монументальные работы, выполненные в техниках рельефа, мозаики, витража, сграффито и бересты, нашли место на фасадах и в интерьерах многих общественных зданий.
За свой вклад в развитие отечественного искусства Валерий Васильевич был удостоен многих профессиональных наград, в том числе и Золотой медали «Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО «Союз художников России».
В Иркутске умер известный художник
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За год заболевание унесло жизни 41 жителя Тункинского района
На форум в столицу республики приедут журналисты из регионов
Для игры в покер он брал кредиты и займы
Продуты питания остались в России
Пробы взяли в субботу
Валерию Чевелёву был 71 год
«ЗвениУдинская толкучка» открывает свои двери 28 июля
Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты упростил процедуру получения сертификата электронной подписи
Дарима Донитова работает в крупной международной компании в столице Шотландии. О своей работе, жизни за границей и трудностях, с которыми пришлось столкнуться, Дарима рассказала в интервью «Байкал-Daily»
Состоится первый международный марафон «Чистый Байкал»
Он побывал в одном из сёл Прибайкальского района
Он требовал деньги со студентов во время сессии
Сумма задолженности была почти 339 тысяч рублей
Космонавты с МКС обратились к участникам крупных международных учений в Бурятии. ВИДЕО
Соревнования прошли в Праге