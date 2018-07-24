В Иркутске умер известный художник

Валерию Чевелёву был 71 год



Ушёл из жизни иркутский художник Чевелёв Валерий Васильевич. Вся его жизнь и творчество были неразрывно связаны с изобразительным искусством – станковой и монументальной живописью, сценографией, проектированием, организацией выставок и встреч со зрителями, сообщили в пресс-службе министерства культуры области.



Валерий Чевелёв родился 15 сентября 1946 года в Иркутске. В 1967 году окончил художественно-педагогическое отделение Иркутского училища искусств. С 1991 года являлся членом Союза художников России, принимал активное участие в деятельности этой творческой организации.



Валерий Васильевич представлял свои работы на международных и республиканских смотрах, персональных и передвижных выставках. Его картины хранятся во многих отечественных и зарубежных, государственных и частных коллекциях, а монументальные работы, выполненные в техниках рельефа, мозаики, витража, сграффито и бересты, нашли место на фасадах и в интерьерах многих общественных зданий.



За свой вклад в развитие отечественного искусства Валерий Васильевич был удостоен многих профессиональных наград, в том числе и Золотой медали «Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО «Союз художников России».



