Улан-удэнцев зовут попрыгать через костёр в ночь Ивана Купалы

6 июля с 20 часов в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится праздник «Ночь Ивана Купалы»



Иван Купала (Иванова ночь) в старину являлся одним из главных праздников. С древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса. В этот день наши предки собирали травы, плели венки, украшали зеленью свои дома, чтобы в них не попали злые силы, веселились, жгли костры, водили хороводы и гадали. Обряды на Ивана Купала отличались затейливостью - это был целый сложный ритуал, скрупулёзное исполнение которого, впрочем, гарантировало счастье и благополучие на весь следующий год.



В программе этой мистической ночи в Этнографическом музее будут представлены старинные обряды и забавы, гадания, мастер-класс по плетению венков, изготовлению украшений из бисера, аквагрим, дискотека.



Посетители смогут узнать своё будущее у провидицы, принять участие в интерактивной игре «Поиск цветущего папоротника». По легенде, в ночь на Ивана Купалу зацветает цветок папоротника; нашедший его увидит все спрятанные в земле клады. Цветущее растение исполнит сокровенные желания.



Будут хороводы, прыжки через костер и многое другое, сообщили в Этнографическом музее.

