На мероприятии пройдут различные соревнования, конкурсы, танцевальный баттл
Национальный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан», посвящённый 95-летию Республики Бурятия, продлится два дня. 30 июня в селе Верхняя Иволга на ипподроме Иволгинского дацана с 13.00 начнутся конные скачки.
1 июля на территории Центрального стадиона пройдут не менее зрелищные спортивные и культурные мероприятия. С 12.00 стартует конкурс «Ёхор наадан» среди молодёжных команд, объединений, фольклорных ансамблей, студенческих коллективов. Следом за ним в режиме нон-стоп пройдёт молодёжный танцевальный баттл #ЯлюблютебяБурятия.
С самого утра после церемонии открытия пройдут соревнования и суперфиналы по бурятской борьбе «бүхэ барилдаан», шахматам «шатар», стрельбе из национального лука, разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган», гиревому спорту, а также поединок борцов за звание абсолютного чемпиона «абарга».
Торжественным парадом перед трибунами пройдут делегации спортсменов районов республики. Вечером состоится награждение абсолютных чемпионов «Наадан-Сурхарбаан 2018» .
Зрители могут не только наблюдать за спортивными соревнованиями, увидеть выступления артистов, презентации культурно-познавательных маршрутов «Узнай свою Родину», но и участвовать в интерактивных программах. На территории стадиона будет организованы зоны общепита и продажа прохладительных напитков.
В 20.00 начнётся праздничный концерт с участием звезд оперы и эстрады. В конце вечера всех гостей, спортсменов, артистов приглашают станцевать на флешмобе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году абсолютным чемпионом Сурхурбана по бурятской борьбе стал Артём Раднаев из Курумканского района. Репортаж можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии вновь пройдёт «Наадан-Сурхарбан»
Общество, Фото:
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