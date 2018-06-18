Сотрудники УФСИН Бурятии убрались на Байкале

Они собрали на берегу озера три контейнера мешков с мусором



Сотрудники УФСИН России по Бурятии убрали более одного километра береговой линии озера в районе Байкальского прибоя Кабанского района. За несколько часов участники субботника собрали три контейнера мешков с мусором.



Кроме уборки, они также облагородили территорию базы отдыха управления «Байкальский прибой». Здесь установлена детская игровая площадка, спортивный комплекс, качели и песочница, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

