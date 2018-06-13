Животное сейчас отгоняют от жилых домов
В городе Усть-Кут Иркутской области появился медведь. Животное уже второй день ходит вдоль дорожного полотна на промежутке от микрорайона ЯГУ, до корпусов Усть-Кутской центральной районной больницы, сообщает «Усть-Кут 24».
Ситуацию для «УК24» прокомментировал председатель районного олхотобщества Владимир Вишняков:
«Вполне возможно, что это молодая особь-пестун, выгнанный матерью-медведицей и впервые ставшая жить самостоятельно. Если зверь случайно вышел к людям и после того, как полиция его напугает уйдет в лес, то ничего страшного. А вот если он будет проявлять агрессию, то медведя однозначно нужно отстреливать, чтобы в будущем не было проблем».
Случаи выхода медведей именно на этом участке города уже неоднократно наблюдались и ранее и один из них даже закончился трагически.
Полицейские в данное выехали на место и попытаются отогнать медведя от жилого сектора, уточняет издание.
По Усть-Куту разгуливает медведь
Общество, Фото:
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