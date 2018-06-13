Бурятия ярко отпраздновала День России (фоторепортаж)

На площади Советов прошли два праздничных концерта и фейерверк. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
12 июня состоялось празднование Дня России на главной площади Улан-Удэ. Открыл праздничные мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства республики.
- Сегодня день, когда мы отдаём честь и должное нашей великой Родине. Важно, о чём мы думаем в этот день, что мы чувствуем в этот день – мы думаем о нашей Родине. Ее будущее в наших руках. Как мы с вами живём, так живёт наша Россия, как мы работаем, так чувствует себя наша Родина. Если наша Родина сильная, то и мы с вами сильные, если мы с вами сильные, то и Родина сильная. Всё в наших руках: наше настоящее и наше будущее. Всех с праздником, Днем России!», – поздравил глава Бурятии.
Праздничный концерт начался с выступления участников Республиканской хоровой ассамблеи, который собрал 600 человек со всей республики - вокально-хоровые коллективы учреждений культуры, образования, других организаций. Вокалисты исполняли патриотические композиции о России, завершающей стала песня сводного хора «Вперед, Россия!».
- В День России мы провели хоровую ассамблею, поскольку хор – это символ дружбы и единения. Тематика песен – о России, о любви к Родине, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
После выступления хоров и флешмоба «Родина моя – Россия» начался концерт-караоке «Поёт Республика!», который был перенесён с 1 июня.
Программа концерта, посвящённого 95-летию Республики, сформирована из шести тематических блоков – исторических ретроспектив, охватывающих временной период от 1923 до 2018 года. В концертной программе – выступления звезд бурятской оперы и эстрады, театров песни и танца «Байкал», народной музыки и танца «Забава», государственного цирка Бурятии и др.
Завершили праздничные мероприятия красочный фейерверк, подаренный спонсором. Как сообщал «Байкал-Daily», ещё за несколько дней до торжеств были опасения, что зрелища не состоится, однако в итоге всё благополучно разрешилось.
Фейерверк жителям Бурятии понравился. Посмотреть на него собрались тысячи человек.
- Он был не менее 10 минут, и весьма красочным, не хуже, чем на все главные праздники, - поделился житель Улан-Удэ.
Справка:
День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (принята 12 июня 1990 года).
Бурятия ярко отпраздновала День России (фоторепортаж)
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