Школьники Бурятии преодолели препятствия на велосипедах



Автоинспекторы Мухоршибирского района организовали соревнования для юных велосипедистов на летней пришкольной площадке. В свою очередь, школьники «Бомской СОШ» повторили правила дорожной безопасности.



Участниками состязаний стали школьники с 5 по 8 классы, посещающие пришкольный лагерь. На первом этапе соревнований ребята должны были разгадать кроссворд по правилам дорожного движения, на втором – проехать на велосипеде по установленным деревянным качелям, «стиральной доске», а также узкой рейке, и затратить при этом как можно меньше времени.



По итогам соревнований победила команда 6 класса, вторыми стали учащиеся 8 класса, на третьем месте велосипедисты из 5 класса. Всем участникам мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили светоотражающие повязки, а команда-победитель получила в подарок спортивный инвентарь, сообщает МВД по республике.

