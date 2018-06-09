Среди обитателей уголка живой природы 12 видов занесены в Красную книгу
В Этнографическом музее народов Забайкалья состоялась программа, посвящённая проблеме исчезающих видов животных. Как утверждают эксперты, элементарное знание основ экологии, является обязательным компонентом культуры людей.
Среди обитателей уголка живой природы в Этнографическом музее насчитано12 видов животных, все они внесены в Красную книгу Бурятии, Красную книгу России и Красную книгу МСОП.
Как отмечают работники Этнографического музея, работу по экологическому воспитанию детей необходимо проводить, начиная с младшего возраста, в форме игры.
В процессе игры все присутствующие поделились своими знаниями и узнали о животном мире родного края, а именно об уникальных и исчезающих видах животных и птиц Бурятии. Также пополнили знания о повадках, пищевых пристрастиях и условиях обитания питомцев уголка живой природы, сообщает министерство культуры республики.
В Этнографическом музее рассказали о исчезающих животных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
9-10 июня в Улан-Баторе (Монголия) пройдёт второй рейтинговый турнир по женской борьбе
Спортивную площадку строили почти два года
Волонтёр чемпионата мира по футболу Эрдэм Дамдинов запускает собственный проект
В течение пяти дней Кунделинг Тацак Джедун Ринпоче дарует в Бурятии учения
Среди обитателей уголка живой природы 12 видов занесены в Красную книгу
В дело вмешалась прокуратура
Всем участникам вручили грамоты и сладости
Победительницей же стала жена российского миллиардера
В дело вмешалась прокуратура
По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
Для них устроили конкурсы, игры и подарили игрушки
На выставке будет представлено более 150 работ мастеров республики
В успех российской сборной женщины верят больше, чем мужчины
Организаторы обещают конкурсы и развлечения
Победили в городском конкурсе 15 человек