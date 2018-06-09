В Этнографическом музее рассказали о исчезающих животных

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Среди обитателей уголка живой природы 12 видов занесены в Красную книгу



В Этнографическом музее народов Забайкалья состоялась программа, посвящённая проблеме исчезающих видов животных. Как утверждают эксперты, элементарное знание основ экологии, является обязательным компонентом культуры людей.

Среди обитателей уголка живой природы в Этнографическом музее насчитано12 видов животных, все они внесены в Красную книгу Бурятии, Красную книгу России и Красную книгу МСОП.



Как отмечают работники Этнографического музея, работу по экологическому воспитанию детей необходимо проводить, начиная с младшего возраста, в форме игры.



В процессе игры все присутствующие поделились своими знаниями и узнали о животном мире родного края, а именно об уникальных и исчезающих видах животных и птиц Бурятии. Также пополнили знания о повадках, пищевых пристрастиях и условиях обитания питомцев уголка живой природы, сообщает министерство культуры республики.

