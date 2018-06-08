В Бурятии собирают деньги на строительство КСК в Еравне



В селе Можайка Еравнинского района Бурятии планируют построить культурно-спортивный комплекс. В помещениях будут проводиться спортивные занятия для детей и взрослых. Здесь также хотят организовывать разные соревнования. Как отмечают инициаторы проекта, практически во всех сёлах района есть залы, построены борцовские юрты, в Можайке же пока в наличии – старый пришкольный зал.



- Много известных сильных спортсменов, мастеров спорта родом из села Можайка, в основном – это боксёры. Например, Цырен Лодоев, Солбон Дондоков, Баир Дондоков, Эрдэм Афанасьев, Василий Гармаев, Матвей Цыденжапов, Максим Васильев и другие. В селе любят играть в различные игры, соревноваться, - рассказал Василий Гармаев, доцент кафедры спортивных дисциплин и туризма БГУ, чемпион России по тайскому боксу.



Секция бокса в селе была закрыта примерно 15 лет назад. И активисты в будущем хотят возобновить традицию – проводить занятия по этому виду спорта для ребятишек. Также в новом комплексе будут проходить тренировки по волейболу, баскетболу, настольному теннису и вольной борьбе.



Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация объекта, определён участок для его возведения. На первом этапе необходима сумма в размере 500 тысяч рублей - для строительства фундамента и каркаса. Крайний срок сбора - 30 июня.



По словам Василия Гармаева, администрация района обещала поддержать инициаторов, подключиться в будущем к стройке.



С реквизитами банковской карты, телефоном координатора проекта можно ознакомиться здесь: https://vk.com/wrestbur?w=wall-62338706_53851.

