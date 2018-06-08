В Бурятии назвали самых быстрых и ловких пожарных













На эстафете каждый участник сделал всё возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть свой этап. Всего их было четыре, самым зрелищным оказался четвёртый, во время которого спортсмен должен был при помощи огнетушителя потушить горящую жидкость.



Во второй день соревнований в пожарно-спасательной части № 72 спортсмены по штурмовой лестнице поднимались в окно четвертого этажа учебной башни.



В последний день соревнований команды соревновались в боевом развертывании. Огнеборцы должны были проложить магистральную рукавную линию и струей воды поразить мишень. Лучше всего с этой задачей справились огнеборцы из пожарно-спасательной части № 2 (1 место), сборная команда ГКУ-2 из пожарных 8-го Прибайкальского и 9-го Селенгинского отрядов (2 место), ЦУКС (3 место).



- Соревнования по пожарно-прикладному спорту направлены на то, чтобы пожарные постоянно совершенствовали свое мастерство. В этом виде спорта главное - секунды, которые пригодятся каждому в нашей работе, - поделился пожарный ПЧ-39 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ Юрий Дмитриев. На эстафете каждый участник сделал всё возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть свой этап. Всего их было четыре, самым зрелищным оказался четвёртый, во время которого спортсмен должен был при помощи огнетушителя потушить горящую жидкость.Во второй день соревнований в пожарно-спасательной части № 72 спортсмены по штурмовой лестнице поднимались в окно четвертого этажа учебной башни.В последний день соревнований команды соревновались в боевом развертывании. Огнеборцы должны были проложить магистральную рукавную линию и струей воды поразить мишень. Лучше всего с этой задачей справились огнеборцы из пожарно-спасательной части № 2 (1 место), сборная команда ГКУ-2 из пожарных 8-го Прибайкальского и 9-го Селенгинского отрядов (2 место), ЦУКС (3 место).- Соревнования по пожарно-прикладному спорту направлены на то, чтобы пожарные постоянно совершенствовали свое мастерство. В этом виде спорта главное - секунды, которые пригодятся каждому в нашей работе, - поделился пожарный ПЧ-39 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ Юрий Дмитриев.













По итогам трех дней соревнований 1 место заняла команда ЦУКС, на втором месте - ПСЧ № 2, на третьем - команда Главного управления МЧС России по Бурятии. Победителей наградили почетными грамотами, медалями и переходящими кубками. Лучшие спортсмены-огнеборцы войдут в состав сборной Бурятии и будут представлять нашу республику в зональных соревнованиях в Абакан.



По итогам трех дней соревнований 1 место заняла команда ЦУКС, на втором месте - ПСЧ № 2, на третьем - команда Главного управления МЧС России по Бурятии. Победителей наградили почетными грамотами, медалями и переходящими кубками. Лучшие спортсмены-огнеборцы войдут в состав сборной Бурятии и будут представлять нашу республику в зональных соревнованиях в Абакан.

В чемпионате приняли участие 11 команд, в том числе и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 спортсменов, сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС.В первый день соревнований прошло два этапа – преодоление стометровой полосы с препятствиями и комбинированная пожарная эстафета. Для преодоления стометровой полосы с препятствиями, спортсменам нужно было перепрыгнуть через двухметровый забор, подхватить два пожарных рукава, пробежать с ними по спортивному буму и присоединить один рукав к разветвлению, а другой к стволу.