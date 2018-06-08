У учреждения в Бурятии не было лицензии на наркотические вещества

Директора оштрафовали на 15 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, поведённая в Закаменском районе, Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол» нарушал законодательство о соблюдении лицензионных требований при работе, связанной с оборотом наркотических средств, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- В ходе проверки установлено, что учреждение осуществляет деятельность по социально-медицинскому обслуживанию, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в отсутствие лицензии, - уточняют в прокуратуре.



В отношении директора было возбуждено дело за работу без специальной лицензии. Рассмотрев административные материалы, суд признал директора учреждения виновным и оштрафовал его на 15 тысяч рублей.



Также прокуратура внесла представление об устранении нарушения , по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

