Ведущие солисты Бурятии выступят в соседнем регионе

В музыкальном театре имени Загурского 29 июня состоится концерт ведущих солистов Бурятского театра оперы и балета — Михаила Пирогова, Мэргэна Санданова и Александра Хандажапова «Classic Night in Irkutsk»



Молодые певцы представят известные арии из мировых опер, классические романсы, народные песни и песни бурятских композиторов. Аккомпанировать артистам будет концертмейстер театра оперы и балета Саян Манжигеев, сообщает irk.ru.



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