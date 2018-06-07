Администрация Иркутска после проведения общественных обсуждений отказалась от идеи организации фан-зоны для болельщиков чемпионата мира по футболу
Большинство участников высказались против из-за нецелесообразности создания таких площадок.
Прямые эфиры большинства матчей из-за разницы во времени начнутся после 23:00 по иркутскому времени. Таким образом, трансляции в общественных местах нарушат федеральный закон «О тишине». Средства, запланированные на создание площадок, перераспределили в рамках программ благоустройства.
Чемпионат пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове, сообщает irk.ru.
В Иркутске отказались от фан-зон к ЧМ-2018 из-за закона о тишине
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