В Иркутске отказались от фан-зон к ЧМ-2018 из-за закона о тишине

Администрация Иркутска после проведения общественных обсуждений отказалась от идеи организации фан-зоны для болельщиков чемпионата мира по футболу



Большинство участников высказались против из-за нецелесообразности создания таких площадок.



Прямые эфиры большинства матчей из-за разницы во времени начнутся после 23:00 по иркутскому времени. Таким образом, трансляции в общественных местах нарушат федеральный закон «О тишине». Средства, запланированные на создание площадок, перераспределили в рамках программ благоустройства.



Чемпионат пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове, сообщает irk.ru.

