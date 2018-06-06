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06 Июня

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Один из лучших тренеров Усть-Орды переехал в Улан-Удэ

Общество, 
Петра Иванова можно без преувеличений назвать одним из лучших тренеров по шахматам Усть-Ордынского Бурятского округа. Его ученики, дети из маленького поселка, неоднократно выходили на чемпионаты мира и занимали призовые места

Петр Петрович в 27 лет научился играть в шахматы. Одерживая победу за победой в Улан-Удэ, он вдруг почувствовал, что ему скучно. Он объективно оценил обстановку и увидел, что уже не добьется выдающихся результатов в силу возраста. А вот если бы начал с самого детства, лет с семи, это уже была бы совсем другая игра! Тогда он стал тренировать ребят, тех, у кого есть эта самая перспектива роста.

Его первыми учениками стали собственные дети, а также Валентин Асалханов, Василий Ханхараев, Сергей Мунаев, Юрий Васильев. Все они сейчас успешные люди, занимают высокие должности. Вторая плеяда шахматных звезд – сестры Хунгуевы и Оршоновы – играли в высшей лиге Росси, выступали на чемпионатах мира.

Одни из последних шахматных звезд – Агния Арбынова и Ирина Барбаева. В 2006 году Агния Арбынова на чемпионате мира занята второе место. А Ира Барбаева в 2015 году заняла второе место на чемпионате мира среди школьников в Паттайе.

На вопрос, почему в шахматах больших успехов достигают девочки, нежели мальчики, Петр Иванов отвечает с точки зрении психологии:

– Это идет из древних времен, мальчики привыкли подчиняться. Если они охотились, был один главный – остальные шли за ним. В армии также все построено на подчинении. И сейчас из деревни вдруг пойти на чемпионаты России и там побеждать – очень сложно психологически. Девочки в этом отношении смелее. В спорте дорогу должны пробивать женщины, а мальчики потом могут повторить их успех.

По его словам, шахматы развивают многомерность мышления, логику, мыслительные способности – фантазию, воображение. От природы у детей большая склонность к объемному мышлению, но упор на дисциплину ведет к тому, что дети становятся управляемыми, безынициативными.

С какого возраста лучше играть? Чем раньше, тем лучше. Интеллект ребенка развивается до 12 лет. Уже с четырех-пяти лет дети могут играть в шахматы. Доказано, чем раньше начать, тем больших результатов можно добиться.

Шахматистам открыты все дороги. В какой бы сфере не работали такие люди, они везде добиваются положительных результатов. Многие ученики Петра Иванова уехали за границу, среди них и одна из его дочерей, которая преподает немецкий язык в Германии. Талантливые игроки ценятся в других странах. Западная Европа, а также США, дают вид на жительство семье с ребенком, который показал хороший результат на международных чемпионатах.

Петр Иванов сейчас находится в Улан-Удэ, в столице Бурятии он планирует набрать небольшую группу одаренных детей от четырех лет и старше. Но Усть-Ордынский не останется без тренеров. В областной ДЮСШ секцию по шахматам будут вести его дочь Светлана Петровна и его зять Эрдэм Юрьевич. Талантливых шахматистов в поселке немало, потенциал большой, а его нужно развивать, сообщает газета «Областная».
спорт
 
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