Один из лучших тренеров Усть-Орды переехал в Улан-Удэ

Петра Иванова можно без преувеличений назвать одним из лучших тренеров по шахматам Усть-Ордынского Бурятского округа. Его ученики, дети из маленького поселка, неоднократно выходили на чемпионаты мира и занимали призовые места
Петр Петрович в 27 лет научился играть в шахматы. Одерживая победу за победой в Улан-Удэ, он вдруг почувствовал, что ему скучно. Он объективно оценил обстановку и увидел, что уже не добьется выдающихся результатов в силу возраста. А вот если бы начал с самого детства, лет с семи, это уже была бы совсем другая игра! Тогда он стал тренировать ребят, тех, у кого есть эта самая перспектива роста.
Его первыми учениками стали собственные дети, а также Валентин Асалханов, Василий Ханхараев, Сергей Мунаев, Юрий Васильев. Все они сейчас успешные люди, занимают высокие должности. Вторая плеяда шахматных звезд – сестры Хунгуевы и Оршоновы – играли в высшей лиге Росси, выступали на чемпионатах мира.
Одни из последних шахматных звезд – Агния Арбынова и Ирина Барбаева. В 2006 году Агния Арбынова на чемпионате мира занята второе место. А Ира Барбаева в 2015 году заняла второе место на чемпионате мира среди школьников в Паттайе.
На вопрос, почему в шахматах больших успехов достигают девочки, нежели мальчики, Петр Иванов отвечает с точки зрении психологии:
– Это идет из древних времен, мальчики привыкли подчиняться. Если они охотились, был один главный – остальные шли за ним. В армии также все построено на подчинении. И сейчас из деревни вдруг пойти на чемпионаты России и там побеждать – очень сложно психологически. Девочки в этом отношении смелее. В спорте дорогу должны пробивать женщины, а мальчики потом могут повторить их успех.
По его словам, шахматы развивают многомерность мышления, логику, мыслительные способности – фантазию, воображение. От природы у детей большая склонность к объемному мышлению, но упор на дисциплину ведет к тому, что дети становятся управляемыми, безынициативными.
С какого возраста лучше играть? Чем раньше, тем лучше. Интеллект ребенка развивается до 12 лет. Уже с четырех-пяти лет дети могут играть в шахматы. Доказано, чем раньше начать, тем больших результатов можно добиться.
Шахматистам открыты все дороги. В какой бы сфере не работали такие люди, они везде добиваются положительных результатов. Многие ученики Петра Иванова уехали за границу, среди них и одна из его дочерей, которая преподает немецкий язык в Германии. Талантливые игроки ценятся в других странах. Западная Европа, а также США, дают вид на жительство семье с ребенком, который показал хороший результат на международных чемпионатах.
Петр Иванов сейчас находится в Улан-Удэ, в столице Бурятии он планирует набрать небольшую группу одаренных детей от четырех лет и старше. Но Усть-Ордынский не останется без тренеров. В областной ДЮСШ секцию по шахматам будут вести его дочь Светлана Петровна и его зять Эрдэм Юрьевич. Талантливых шахматистов в поселке немало, потенциал большой, а его нужно развивать, сообщает газета «Областная».
Один из лучших тренеров Усть-Орды переехал в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Администрации торговых предприятий Бурятии выразили поддержку госавтоинспекции в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. В местах продажи вело-мототранспорта появились информационные буклеты о соблюдении ПДД
Петра Иванова можно без преувеличений назвать одним из лучших тренеров по шахматам Усть-Ордынского Бурятского округа. Его ученики, дети из маленького поселка, неоднократно выходили на чемпионаты мира и занимали призовые места
Родители трёхлетних детей, которым не досталось мест в детсады Читы при распределении весной 2018 года, накануне прямой линии с президентом России Владимиром Путиным записали видеообращение к нему, сообщила ИА «Чита.Ру» 6 июня одна из инициаторов видеосъёмки
Открылось новое авиасообщение между Алматы и Иркутском
Единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 6 июня. Участие в экзамене приняли более 5 тысяч человек. Для проведения ЕГЭ было организовано 59 пунктов проведения экзаменов
17 июня из Петропавловска-Камчатского стартует второй этап экспедиции «Байкал-Аляска», которая пройдет маршрутом сибирских купцов. Сейчас участники готовят катамаран к отплытию
Захват жилья, неуплата коммунальных услуг, угрозы расправой - на протяжении трёх лет цыгане не хотели добровольно съезжать из незаконно занятого дома жительницы Читы
Раз в год тысячи паломников из разных регионов страны устремляются в Баргузинскую долину в Бурятии, чтобы принять участие в особом буддийском обряде
Член Общественного совета при МВД Бурятии Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС Татьяна Васева приняли участие в ярмарке рабочих мест для студентов Улан-Удэнского торгово-экономического техникума
Известный белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич, который в 2015 году совершил восхождение на Килиманджаро в сланцах на босу ногу, добрался до Алтайского края
Торжественная церемония открытия прошла на Центральном стадионе. В чемпионате принимают участие 11 команд, в составе которых есть и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 участников
Иркутская область вошла в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири». Об этом сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова во время круглого стола с экспертами Русского географического общества
Необходимо заранее записаться
Здесь представлены уникальные книги ведущих учёных, медиков и военных
Образцы изделий утверждены заказчиками