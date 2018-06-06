В Кабанском районе МВД проверяет лагери

В первую очередь, полицейские уделяют особое внимание пожарной безопасности детей
В этом году в Кабанском районе будут функционировать 32 организации отдыха и оздоровления детей, 7 из которых находятся на побережье Байкала и 25 палаточных лагерей на базе СОШ.
Полицейские проверяют состояние улично-дорожной сети, подъездных путей и ограждений, работу тревожной кнопки и камер видеонаблюдения.
Кроме того, автоинспекторы дают рекомендации об организации профилактической работы с юными участниками дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
На сегодняшний день комиссия посетила 25 пришкольных площадок и 2 лагеря с круглосуточным пребыванием детей.
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