Для маленьких улан-удэнцев прошёл праздник



Для юных жителей Советского района города на торжестве «Пусть всегда будет детство» были организованы спортивно-развлекательные площадки: «Юный велосипедист», «Весёлая скакалка», «Очумелые ручки», «Кольцеброс», настольные национальные игры.



На празднике ребята могли преобразиться в сказочного персонажа, а также стать бабочкой, птицей, принцессой при помощи аквагрима, сделать поделку из аэропеска и глины, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

