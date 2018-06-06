Для маленьких улан-удэнцев прошёл праздник

На мероприятии работали развлекательные площадки
Для юных жителей Советского района города на торжестве «Пусть всегда будет детство» были организованы спортивно-развлекательные площадки: «Юный велосипедист», «Весёлая скакалка», «Очумелые ручки», «Кольцеброс», настольные национальные игры.
На празднике ребята могли преобразиться в сказочного персонажа, а также стать бабочкой, птицей, принцессой при помощи аквагрима, сделать поделку из аэропеска и глины, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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