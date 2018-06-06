По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июня в республике местами будет идти дождь
Ветер северо-западный 3-8, местами порывы 9-14 м/с.
Температура днём +20, +25, местами +11, +16.
В Улан-Удэ дождь, обещают, будет кратковременным. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +22, +24.
В Бурятии местами будет идти дождь
Общество, Фото:
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