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В Бурятии местами будет идти дождь

В Бурятии местами будет идти дождь
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июня в республике местами будет идти дождь

Ветер северо-западный 3-8, местами порывы 9-14 м/с.

Температура днём +20, +25, местами +11, +16.

В Улан-Удэ дождь, обещают, будет кратковременным. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +22, +24.
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