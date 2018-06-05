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Улан-удэнцев приглашают на лазерное шоу и концерт

Улан-удэнцев приглашают на лазерное шоу и концерт
Общество,  Фото:pixabay.com
Ярмарка и многое другое пройдёт к юбилею ДК ЛВРЗ

Старейший в Бурятии Дворец культуры ЛВРЗ отмечает в этом году 80-летие. Праздничные мероприятия пройдут 9 июня на придворцовой площади (у памятника Ленину).

Как сообщал «Байкал-Daily», первый камень здания был заложен в 1932 году, одновременно с заводом ЛВРЗ. Само строительство велось четыре года - в 1934-1938 годах.

В 1983 году постановлением Совета министров Бурятской АССР здание Дворца культуры ЛВРЗ признано памятником архитектуры регионального значения и состоит на государственной охране. После передачи от завода в ведение города в здании располагается Городской культурный центр.

В 15 часов на придворцовой площади развернётся анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка». Ведущие торговые предприятия города представят свою лучшую продукцию. Жители смогут посетить Чайную лавку купца Голдобина и ретро-фотоателье.

С 16:30 начнётся районный фестиваль детского творчества «Радуга дружбы». В фестивале примут участие художественные коллективы детских садов и культурно-досуговых учреждений Железнодорожного района.

Официальное открытие праздника состоится в 18 часов. До 19:30 будет идти праздничный концерт «Творцы мечты», на котором отразят важнейшие вехи в истории Дворца культуры. Лучшие художественные номера представят ведущие студии ГКЦ: образцовая студия художественной гимнастики «Грация», образцовая вокально-эстрадная студия «Туяа», образцовая студия современного танца «Пелея», образцовая детская фольклорная студия «Забавушка», вокально-эстрадная студия «Триумф», народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода».

С 19:30 до 20:30 часов концерт-поздравление дадут творческие коллективы культурно-досуговых учреждений. Откроет программу известный в республике и за её пределами театр народной музыки и танца «Забава». Зрителей также порадуют народный ансамбль песни и танца «Раздолье», народный хор «Краснотал» ЛВРЗ, народный забайкальский казачий ансамбль «Станица», клуб гитарной песни «Оранжевый кот» и многие другие.

С 20:30 до 22 часов будет идти молодёжная развлекательная программа, которая также будет насыщена музыкой. Здесь будут представлены коллективы и солисты: любительское объединение «Новая волна» ЛВРЗ, театр современного танца «Угол зрения», вокально-эстрадная группа «Лаккитон», Сергей Плотников и другие.

В 22 часа зрители увидят световое лазерное шоу. На праздник приглашают всех жителей города.

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