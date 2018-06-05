В Бурятии ведут борьбу с бешенством у животных

Диагноз подтверждён у 109 животных из 7 районов республики



На сегодняшний день в Бурятии установлено 88 эпизоотических очагов. Только в Мухоршибирском районе с ноября прошлого года зарегистрировано 69 очагов бешенства диких животных, сообщает Управление ветеринарии по Республике Бурятия.



Последний случай заражения бешенством был зарегистрирован в мае этого года в Селенгинском районе. Всего за период неблагополучия по бешенству с ноября 2017 года лабораторно подтверждён диагноз у 109 животных в 7 районах республики. В Тарбагатайском и Заиграевском районах зарегистрировано 9 очагов бешенства. Бешенство в основном выявляют у лис и у крупного рогатого скота.



Однако по словам ветврачей, в некоторых районах республики ситуация становится лучше. Так, Джидинский, Закаменский и Бичурский районы уже избавились от бешенства.



- Специалистами государственной ветеринарной службы были вакцинированы более 130 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных в эпизоотических очагах и угрожаемых зонах. Стоит отметить, что ветеринарные препараты для профилактики бешенства имеются в достаточном количестве. В настоящее время данная работа продолжается, - уточняют ветеринары.



По их словам, предпринимаются все меры по предотвращению распространения бешенства. Проводятся профилактические работы среди населения, распространяются памятки и листовки.

