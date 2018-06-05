Диагноз подтверждён у 109 животных из 7 районов республики
На сегодняшний день в Бурятии установлено 88 эпизоотических очагов. Только в Мухоршибирском районе с ноября прошлого года зарегистрировано 69 очагов бешенства диких животных, сообщает Управление ветеринарии по Республике Бурятия.
Последний случай заражения бешенством был зарегистрирован в мае этого года в Селенгинском районе. Всего за период неблагополучия по бешенству с ноября 2017 года лабораторно подтверждён диагноз у 109 животных в 7 районах республики. В Тарбагатайском и Заиграевском районах зарегистрировано 9 очагов бешенства. Бешенство в основном выявляют у лис и у крупного рогатого скота.
Однако по словам ветврачей, в некоторых районах республики ситуация становится лучше. Так, Джидинский, Закаменский и Бичурский районы уже избавились от бешенства.
- Специалистами государственной ветеринарной службы были вакцинированы более 130 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных в эпизоотических очагах и угрожаемых зонах. Стоит отметить, что ветеринарные препараты для профилактики бешенства имеются в достаточном количестве. В настоящее время данная работа продолжается, - уточняют ветеринары.
По их словам, предпринимаются все меры по предотвращению распространения бешенства. Проводятся профилактические работы среди населения, распространяются памятки и листовки.
В Бурятии ведут борьбу с бешенством у животных
Общество, Фото:
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