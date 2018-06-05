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В Улан-Удэ прошёл праздник русского языка

В Улан-Удэ прошёл праздник русского языка
Общество, 
В его рамках прошли конкурсы, квест, поэтическое соревнование 
 
3 июня в преддверии Дня русского языка прошли мероприятия, организованные для улан-удэнцев активистами Центра олимпиадной подготовки «ENTER» при поддержке администрации главы и правительства Бурятии. 
 
На пешеходной части улицы Ленина, на Арбате, у музея истории Улан-Удэ горожанам было предложено пройти тест на знание русского языка. За основу задания было взято стихотворение Баярмы Занаевой, одного из бурятских поэтов молодого поколения, «Я выхожу из комнаты…». В результате жюри назвало двух победителей, выполнивших тест безукоризненно. Также все желающие могли попробовать свои силы в конкурсе чтецов, QR-квесте «Грамотность online» и поэтическом соревновании. 

На конкурсе чтецов участники получали отрывки из «Повести о капитане Копейкине» (вставной эпизод поэмы Гоголя «Мёртвые души») и повести «Станционный смотритель» (цикл Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»). Победителя определило зрительское голосование, так что лучшее воздействие чтения на слушателей было оценено максимально объективно, отмечают организаторы. 

В рамках QR-квеста горожане, используя мобильные устройства, считывали QR-коды в специально обозначенных точках. Получая задание в каждом пункте, они получали возможность online продемонстрировать знание правил русского языка и свою грамотность. Победителем стала команда «Братья», состоявшая из восьмиклассника Майдара и его младших братьев, посещающих детский сад. Компания смогла найти все точки и правильно ответить на наибольшее число вопросов. 
 
В поэтическом соревновании своё творчество представили зрителям молодые поэты Бурятии. По его результатам были определены три лучших поэта, которым вручили специальные призы.

- Считаю, что такие мероприятия повышают интерес к грамотности, обращают внимание на необходимость хорошего изучения русского языка, поддерживают имидж литературного языка в глазах населения. Кроме того, это отличная возможность показать свои знания, посоревноваться, решая задания, приятно и с пользой провести время. Русский язык – один из крупнейших и самых переводимых языков в мире. Мы должны стараться владеть им на достойном уровне, - сказала Ольга Хандарова, председатель жюри, кандидат филологических наук, научный сотрудник ИМБТ СО РАН.

Справка: 

Международный день русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
 
Решение о проведении Дня русского языка, как одного из официальных языков ООН, было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. 

6 июня 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России. Праздник был учреждён для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.  
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