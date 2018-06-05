В Бурятии прошёл парад колясок



В Еравнинском районе республики прошёл ряд мероприятий, посвящённых международному дню защиты детей.



Самым ярким мероприятием стало открытие детской площадки, построенной силами ТОСовцев - жителей микрорайона «Сельхозтехника» в селе Сосново-Озёрское. На площадке установлен игровой комплекс, оборудовано футбольное поле.



На главной площади райцентра прошёл праздник. Самой оригинальной его частью стал парад-конкурс колясок, организованный региональным отделением общественного движения «Матери России», отделом культуры и центральной районной библиотекой.



Жюри оценивало представленные коляски по нескольким критериям, среди которых были эстетичность и креативность, использование нестандартных материалов. Все конкурсанты получили призы и подарки от спонсоров.



Победителями стала многодетная семья Согто и Зинаиды Цыреторовых, в которой воспитываются 6 детей. Участником конкурса стал самый младший член семьи – сын Батор в коляске под названием «Маленький пастух», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

