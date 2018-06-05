В Улан-Удэ осуждённым рассказали о браке

Урок провела начальник отдела ЗАГС Улан-Удэ
В исправительной колонии №7 начальником отдела ЗАГС Улан-Удэ Натальей Авдеевой было проведено занятие на тему «Брак: условия заключения брака, права и обязанности супругов». Семинар проходил в рамках школы подготовки осуждённых к освобождению.
- Вступление в брак не только является выражением платонических отношений между мужчиной и женщиной, но и представляет собой комплекс правовых норм, на основе которых возникают взаимные личные и имущественные права между супругами. Что такое брачный союз, какая существует ответственность за нарушение прав и обязанностей супругов – об этом подробно рассказали осуждённым, - отметили в пресс-службе УФСИН России по республике.
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