В Бурятии местами возможны грозы

По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, днём местами возможны грозы



Ветер северо-западный 3-8, местами порывы 11-16 м/с.



Температура днём +18, +23, местами +11, +16.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +20, +22.



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