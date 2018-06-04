Амурские байкеры приедут в Улан-Удэ

Сегодня, 4 июня, трое мотоциклистов амурского клуба «Blagbike MC» с коллегами из других клубов отправились в путешествие в Монголию



На своих байках мужчинам предстоит проехать более 5 тысяч километров по федеральной трассе «Амур» и пыльным монгольским дорогам.



По пути байкеры хотят заехать в Могочи, Читу и Улан-Удэ, чтобы встретиться со своими собратьями по духу. Конечным же пунктом станет монгольская столица Улан-Батор, сообщает АСН24.



— В первую очередь мы хотим посетить дом-музей маршала Жукова в Улан-Баторе, — рассказал байкер Михаил Олейник. — Местные Жукова очень уважают за боевые заслуги, победу на Халхин-Голе и немалый вклад в самостоятельность Монголии.

