В районе Новороссийска дайверы создают уникальный подводный музей. Чтобы увидеть его экспонаты, необходимо погрузиться под воду на глубину от шести до восьми метров
Здесь на дне лежит огромный сундук, доверху набитый «золотом» и «монетами».
- Эти «сокровища» - один из экспонатов подводного музея, который создают кубанские дайверы, - рассказал член Русского географического общества и руководитель фото клуба «Фокус 18+» Эрнст Антонов. Вторым экспонатом стал стрелочный указатель с направлением основных туристических потоков России - «Геленджик, Байкал, Крым». Оба арт-объекта сделаны из экологически чистых материалов - дерева, металла, бетона.
Дайверы надеются, что такой необычный маршрут будет способствовать развитию подводного туризма на территории Краснодарского края.
Экспонаты установлены под водой на глубине от 6-ти до 8-ми метров, и, помимо, красивых визуальных ориентиров и предметов для подводной фотосъемки служат своеобразными искусственными рифами, то есть мы еще и помогаем улучшать экологию Черного моря. Совершить погружение к ним с аквалангами можно взрослым туристам в сопровождении опытных инструкторов.
Музей будет пополняться новыми экспонатами. Дайверы надеются, что такой необычный маршрут будет способствовать развитию подводного туризма на территории Краснодарского края. Кроме того, сами аквалангисты будут отрабатывать здесь навыки по спуску, подъему и перемещению под водой крупногабаритных предметов, сообщает kubnews.ru.
Краснодарский подводный музей обзавёлся указателем на Байкал
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